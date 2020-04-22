 

Мнение: Иран запустил первый военный спутник

22.04.2020, 19:55, Разное

Иран сегодня успешно запустил свой первый военный спутник "Nour".
Запуск был осуществлен в день создания Корпуса Стражей Исламской Революции.
Для вывода на орбиту использовался ракетоноситель "Qassed".

Стоит отметить, что Трамп сегодня снова угрожал Ирану, требуя от военных атаковать иранские лодки с военными КСИР, которые преследуют американские корабли.
Это стало реакций на недавние теплые встречи в Персидском заливе.

Сами лодки большой опасности для крупных кораблей не представляют, а вот противокорабельные ракеты, развернутые на побережье Персидского залива и которыми Иран не так давно угрожал уничтожить британский эсминец, являются куда как более веским аргументом, что и позволяет иранцам троллить американцев своими катерами.
В Иране заявили, что Трампу надо сосредоточиться на спасении американских войск от коронавируса, а не угрожать Ирану.
Несколько ранее в КСИР заявили, что коронавирус являются инструментом биологической атаки США на Иран и Китай, но что-то пошло не так.

В Израиле осудили запуск военного спутника Ираном и потребовали ввести новые санкции против Тегерана.

Источник: Colonel Cassad



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