Пентагон высказался по поводу слухов о болезни Ким Чен Ына
22.04.2020, 19:53, Новости дня
У Пентагона нет данных об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. По мнению заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, он по-прежнему контролирует силы Северной Кореи.
«Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет. Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы», – приводит его слова ТАСС.
В Китае ранее усомнились в источниках информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.
В Кремле также знают о сообщениях СМИ про болезнь Ким Чен Ына, но не в курсе, насколько они соответствуют действительности.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует пойти на контакт с Ким Чен Ыном на фоне сообщений о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера.
Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.
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