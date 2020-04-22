Названы основные способы передачи коронавируса

22.04.2020, 19:53, Новости дня

Завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил самые вероятные способы инфицирования коронавирусом.

Бутенко заявил, что основной способ передачи коронавируса – воздушный, передает «Москва 24».

Он также высказался о предположении немецких ученых о том, что передача коронавируса якобы невозможна через касание и воздух.

«На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне. Доказано, что воздух – основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли», – отметил вирусолог.

Он отметил, что именно поэтому карантин является эффективным способом борьбы с заболеванием.

«Поэтому и карантин помогает, потому что люди сидят дома и не распространяют инфекцию. К тому же считается, что два-три часа на открытых поверхностях вирус находится в активном состоянии, но все зависит от качества материала этой поверхности», – сказал Бутенко.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов заявил, что дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других.