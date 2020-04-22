 

Власти США решили пересмотреть все аспекты взаимодействия с ВОЗ

22.04.2020, 19:53, Новости дня

Власти США пересматривают все аспекты взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в том числе по поводу научного сотрудничества, сообщил директор Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Барса.

У него спросили, будет ли заморожено научное сотрудничество, в том числе работа американских экспертов в ВОЗ. «Мы не можем сказать вам, какие решения будут приняты по итогам нашей оценки. Но в ходе этой оценки в течение 60-90 дней, о чем объявил президент, мы будем рассматривать все аспекты взаимодействия с ВОЗ», – сообщил Барса, информирует ТАСС.

 «Так что некоторые вопросы, которые вы задаете, мы сами будем задавать себе в период приостановки», – отметил он.

Директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента США Джеймс Ричардсон добавил, что США не требуют, чтобы ВОЗ вернула уже выплаченные ей средства, однако новый платежи со стороны Вашингтона сейчас приостановлены.

«Мы делаем перерыв в новом финансировании. Деньги, которые уже были отданы ВОЗ, не будут забирать назад», – отметил он.

Трамп сообщал, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может потерять более 14% бюджета из-за отказа президента США Дональда Трампа финансировать организацию.



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