 

“Гринпис” не подтвердил безопасность одноразовой упаковки для продуктов, которую рекомендовал Роспотребнадзор

22.04.2020, 19:53, Разное

Недавно Роспотребнадзор выступил с рекомендацией, посоветовав прибегнуть к использованию одноразовой пластиковой упаковки в торговых сетях. “Гринпис” не подтвердил безопасность такой тары, и увидел в этом дополнительную угрозу для экологии.
Специалисты из российского отделения экологической организации обратили внимание на заявление, которое сделал Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендовали продавать овощи, фрукты и другие товары в одноразовой пластиковой упаковке. Кроме того, их взвешивание и фасовка также должны производиться при помощи пластиковой тары, использующейся лишь раз. Члены “Гринпис” считают данную меру необоснованной и озвученной лишь для успокоения граждан. В организации отмечают, в настоящее время нет ни одного исследования, подтверждающего, что пластик, предназначенный для одноразового использования, менее способствует распространению микробов. На его поверхности также могут собираться вредные соединения, поскольку основа материала не отличается. Остановить таким способом распространение коронавируса не удастся, но уже можно сделать выводы о негативных последствиях этого решения. Положительного эффекта не предвидится, зато в стране появятся тонны пластиковых отходов, требующих утилизации. В конечном итоге пострадает экология.

В “Гринпис” констатируют, более эффективными являются способы борьбы с эпидемией, применяющиеся на протяжении уже многих дней. Речь идёт о соблюдении гигиены и обработке поверхностей. Учёные установили, именно на пластике, вне зависимости от его назначения, COVID-19 не погибает трое суток. Столько же времени нужно, чтобы он исчез самостоятельно с нержавеющей стали. Меньше же всего он существует на тканях с пористой основой.



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