Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»

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22.04.2020, 19:53, Разное

Российский политик Сергей Жвачкин ввиду ситуации с распространением в интернете фейковой информации об эпидемии коронавирусной инфекции пригрозил жителям Томской области фразой «государство знает ваши фамилии и адреса». Интервью с ним показали на телеканале «Томское время», также опубликованное на YouTube.
Жвачкин заявил, что в текущее время распространяется большое количество фейковых новостей, которые “мажут грязью власть, правоохранительные органы”, и известно, какие страны публикую неправдивые данные. Также им было подмечено, что такая информация также исходит и от томичей.

Губернатор Томской области сообщает, люди, которые распространяют фейки о коронавирусе, преследуют различные цели. Жвачкин поделился информацией о том, что многие просто зарабатывают на этом деньги, но властям это всё известно. Вдобавок ко всему прочему он пригрозил тем, кто занимается подобными противозаконными действиями, что скрываться под разными никами у нарушителей не получится, и дополнил свою речь фразой “Государство знает ваши фамилии и адреса”.

Политик в свою очередь акцентировал внимание на том, что на данный момент в мире «полувоенное время». В дополнение к этому он сказал, власти будут вынуждены предпринять необходимые меры в том случае, если жители региона продолжат заниматься распространением фейков. Однако губернатор не уточнил, с помощью каких методов это будет осуществляться.



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