Мнение: Письмо: “Откуда эта легкость?”

22.04.2020, 19:50, Разное

Три этапа есть у любой липучки до состояния маньячки.

Первый этап: липучка хочет прилипнуть, но боится, ей нужны гарантии или хотя бы шанс.

Второй этап: липучка узнает, что шанса нет, но оказывается, что она уже прилипла.

Третий этап: липучку пытаются отлепить, но она уже ничего не боится и превращается в маньячку.

alenka2310

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу это письмо в надежде попасть на разбор.

Мне 27 лет. Имидж нормальный, мужчины обращают внимание, в том числе с большей ОЗ. Замужем никогда не была, детей нет. Был опыт долгого сожительства. Работаю юристом в крупной (для моего города) компании. Руководство отзывается обо мне хорошо, несколько раз повышали заработную плату, на совещаниях отмечают, что я хороший перспективный сотрудник.

Хочу рассказать историю об Н. Мы познакомились на работе. Руководство поручило мне помочь клиенту, т.е. Н., а именно составить претензию в адрес производителя товара, который реализует наша организация. Так мы начали общаться. Я дала Н. свой личный номер телефона, чтобы он мог переслать необходимые документы в мессенджер. Какой-либо симпатии в свою сторону при первой встрече не заметила, обратила внимание, что у Н. обручальное кольцо.

На следующий день Н. позвонил мне и сказал, что хочет привезти документы к нам в офис лично, чтобы я сделала копии. Я слегка удивилась, т.к. все обычно экономят время. Но сказала, что как ему удобно, я встречу его, когда он подъедет.

У меня в это время начинались отношения с другим парнем, в стадии конфетно-букетного знакомства. Т.е. пока было ничего не понятно, но взаимная симпатия была. Вечера я проводила на свиданиях, и об Н. как о мужчине не думала.

(С самого начала она описывает, как ее воспринимают мужчины, как ее воспринимает начальство, как ее воспринял Н., как ее воспринимал ее МЧ. Локус на 100% внешний – это значит что вокруг все время вытянуты щипцы)

Н. 31 год. Его социальная ОЗ немного выше моей, квартиры у обоих в центре города, у обоих от родителей, он работает в местном филиале крупной российской корпорации, должность рядовая, я работаю в коммерческой организации. Но его любовная ОЗ гораздо выше моей (как выяснилось позже с его слов у него было много женщин, у двоих от него дети, но он не общается, одной платит алименты, вторая не подавала, т.к. просто хотела ребенка для себя).

В какой-то из дней я поменяла фото в мессенджере и Н. написал мне что-то вроде «классная фотка», я написала «спасибо, у Вас тоже». После чего он предложил мне перейти на «ты», но я отказалась, сказав, что это будет возможно только после того как решится его вопрос (та проблема по которой я должна была его юридически сопровождать). Он ответил «жаль, но как скажете».

(Шкатулка здесь и дальше полна каким-то барахлом)

С этого дня Н. начал часто писать мне на личные темы. Задавал вопросы про место учебы и т.п. Затем спросил замужем ли я, я честно ответила, что нет. Спросила у него, он ответил, что официально женат, но с женой не живут уже более 3х месяцев. Я написала, что может еще все наладится, так бывает, что люди расходятся, а потом мирятся снова. Он ответил, что нет, скорее всего это конец.

Через несколько дней Н. написал, что очень хотел бы пообщаться со мной вне работы. Тогда я поймала себя на мысли, что мне симпатичен Н. Но в то же время я считала неправильным заводить какие-то отношения, когда нас связывает деловой интерес. Долго сомневалась. Но потом согласилась на встречу. Н. забрал меня у дома на машине, и мы катались несколько часов, он был молчалив, сказал, что ему интересно про меня все и что хочет чтобы я рассказывала о себе. Меня немного смутил такой подход. Поэтому я пыталась вести диалог. Говорила что-то о себе, а потом зеркально спрашивала у него. К середине встречи общение шло нормально. Но я настояла на обращении на «Вы».

(Ему даже общаться с ней было лень, она сама вела разговоры, но в шкатулке у нее почему-то лежит его желание перейти на ты, будто это какое-то вложение)

Так мы встречались несколько раз. В одну из встреч Н. сказал, что я ему очень сильно нравлюсь и он хотел бы меня поцеловать. Я согласилась на поцелуй. После той встречи мы перешли на «ты». Тогда же я объявила другому парню, что мы должны закончить общение, т.к. я встретила другого.

(Рапунцели-рапаны отличаются тем, как они умудряются придумывать на пустом месте осаду. Все-то им кажется, что их атакуют, когда у мужчин практически выбора нет под их натиском)

Н. сказал, что сейчас живет с родителями. Мы не ходили ни в какие заведения, просто катались по городу на машине, поскольку я боялась, что нас увидит кто-то из моих коллег. Не хотела, чтобы меня посчитали плохим специалистом, что кручу шашни с клиентом. Про его отношения с женой я ничего не спрашивала, считала что это не мое дело и не надо лезть, если захочет расскажет сам.

(С чего она взяла, что он хотел бы ходить с ней в заведения?)

Накануне 8 марта Н. приехал за мной и подарил огромный букет роз. Признался в чувствах. Я поняла, что моя симпатия уже тоже очень большая, я влюбилась.

(“Признался в чувствах” это что-то про симпатию сказал. Но это 8 марта, праздник, когда всех знакомых женщин надо поздравить, тем более женщину, которая оказывает полезные услуги)

На следующий день я позвала Н. к себе домой на ужин (я живу одна) и у нас случился секс. Мне очень понравилось, Н. очень горячий, у меня с ним не было никакой неловкости. Однако ближе к середине ночи Н. засобирался домой, сказал, что завтра ему нужно рано вставать и ехать по делам с его мамой. Я сказала, что понимаю. Когда он ушел, то написал в мессенджер, что ему очень хорошо со мной и разные нежные слова. Я ответила что-то симметричное. Так мы встречались еще неделю каждый день.

Потом он сказал, что заболел и несколько дней нужно побыть дома. Переписка почти сошла на нет. Были только «доброе утро» и «доброй ночи» и несколько вопросов в течение дня.

(Обратите внимание, одного лишь того, что он заболел, мало. Он еще вынужден предупреждать ее, что ему нужно побыть дома. А она уже тянет и тянет его щипцами, и переписку тоже)

Меня зашатало, но я старалась не показывать вид, желала скорейшего выздоровления, спрашивала нужна ли какая-то помощь, он отказывался.

Так прошло 4 дня, потом мы встретились и все было хорошо, он говорил как сильно соскучился, был такой же горячий, как и раньше, был секс. Я сказала ему, что очень скучала и не хотела бы больше так на долго расставаться. Просила остаться у меня ночевать. Он сказал, что очень хочет остаться, но завтра на работу ему нужны вещи, ехать и беспокоить родителей рано утром он не хочет. Я согласилась чтобы он поехал домой, вроде без кислых щей.

На следующий день он долго не отвечал на мое «доброе утро», я спросила, что случилось, он ответил холодно, что все в порядке.

Потом я что-то еще написала, но все его ответы были односложные. Я написала, что он мне очень дорог, что я хочу узнавать его лучше, и что я не хотела спрашивать про его отношения с женой, т.к. считаю что это не мое дело, но чувствую что он держится на неком расстоянии, и если его сердце занято женой или кем-то другим, будет честно мне сказать об этом сейчас пока я сильно не привыкла к нему.

(Он уже во всю пятится от нее, она прижимает его к стенке. Она думает, что хочет расставить точки над И, но на самом деле хочет вытянуть какое-то заверение, что все хорошо)

После этого сообщения он признался, что наврал мне, и на самом деле живет с женой. Что он свинья и ему очень стыдно передо мной, что он не хочет меня терять, что я очень ему дорога и нужна, что так хорошо как со мной ему ни с кем не было. Оказалось, что жена беременна. У меня земля ушла из-под ног. Я заблокировала его в мессенджере. Не знала, что делать. Он начал мне звонить, просить не бросать его.

(У них продолжаются общие дела, а она устраивает истерику и блокирует его. Приходится ему звонить и уговаривать не ссориться)

Я сказала, что не знаю. Спрашивала зачем он врал, если бы он сказал правду, то я бы не была с ним. Он сказал, что очень хотел быть со мной, знал, что я не соглашусь зная, что он женат и поэтому наврал. Я еле доползла до дома, выпила успокоительное и легла спать. Утром увидела 30 сообщений от него. Решила, что влюбилась и хочу быть с ним.

(Вытянула щипцами 30 сообщений и деловито сложила их в шкатулку)

Когда он позвонил, сказала, что согласна остаться при условии, что наличие семьи никогда не будет аргументом что он чего-то не может. И что я ничего не хочу знать про его семью. Он сказал, что согласен, и сделает все возможное чтобы я не думала про его семью, и чтобы мне было хорошо. Понимаю как это было глупо, я надела корону, согласилась на плохие условия сама.

(Она думает, что согласилась на условия, хотя он вообще ничего не предлагал ей, кроме как не ссориться. Она же потребовала у него продолжать с ней встречаться и не говорить ничего про жену, чтобы ее корону не бомбило)

Так мы встречались месяц, он не оставался ночевать, но после работы ехал ко мне и по 3-4 часа мы проводили вместе. Секс, смотрели фильмы, ужинали, делали друг другу массаж. В это время Н. много рассказывал о себе, про родителей, детство, увлечения. О будущем не говорили, я не хотела поднимать эту тему, т.к. понимала, что знакомы мы мало и значимость моя не такая высокая, чтобы уже сейчас он думал о разводе. Он тоже ничего такого не говорил.

Под конец месяца отношения стали прохладнее с его стороны, он опять заболел. Был дома, мы не виделись, переписывались мало. Я достала щипцы. Писала, что чувствую, что он ко мне охладел и т.д. Он отвечал – не неси ерунду, я просто болею.

(Представляете себе, что это за Штурман, если этот бедный КСЖ может отвязаться от нее на несколько дней только под предлогом работы? Это настоящий клещ, который впился под кожу)

В это время наконец решился его юридический вопрос. Я была рада, т.к. мы могли начать встречаться не прячась. Во всяком случае с моей стороны препятствий больше не было.

(А для него больше не было резона поддерживать с ней общение и он облегченно выдохнул. Честно говоря, вся эта история, как дама использовала свое служебное положение, чтобы принуждать мужчину к сексу)

Но через несколько дней он на мое «доброе утро, милый» ответил «доброе», я сразу поняла, что что-то случилось, спросила у него что не так. Он ответил, что накануне вечером, когда я писала ему, это увидела жена, и теперь у него проблемы. Я ничего не ответила, т.к. он обещал мне не упоминать жену. Да и не знала, что сказать.

Два дня он не писал, не звонил, и я тоже.

На третий день я спросила «мы больше не общаемся?» на что он ответил, что он сейчас с женой и ему неудобно переписываться со мной. Я повторила вопрос, он ничего не ответил.

(Он один раз ответил, второй раз ответил, но ей все непонятней и непонятней, что ее несколько раз прямолинейно послали)

Я прорыдала весь день, поняла, что это конец. Он не написал и не позвонил в этот день, ничего мне не объяснил. Я помня статьи из блога об экологичном расставании, утром следующего дня написала ему, что раз он решил прекратить общение со мной, то я принимаю его решение и уважаю его, хоть мне и тяжело его отпускать.

(Ну а как же липучке без моего блога? Обязательно надо приплести “экологичное расставание”, когда ее почти уже спустили с лестницы)

Написала «прощай, надеюсь у тебя все наладится». Честно сказать, я надеялась, что он скажет что-то вроде это временно или что-то объяснит, скажет что не хочет меня терять. Но через несколько часов он написал «спасибо за понимание. Прощай Л.». И тогда меня накрыло.

(Все что пишут липучки, имеет только одну цель – щипцы. Когда они прощаются снова и снова, когда уточняют какие-то нюансы, они каждый раз надеются вытянуть какое-нибудь неуходи)

Я поняла, что он меня совсем не любил, что все было ложью, что ему ничуть не жаль, раз он прощается со мной так сухо. Корона упала. Я не могла выпустить из головы картинки воспоминаний, как нам было хорошо вместе, секса, его поцелуев. Я чувствовала, что сердце разрывается на куски, разрыдалась прямо на работе, не могла успокоиться, сказала что семейное и отпросилась домой.

И потом произошло ужасное. Я написала ему, что мне очень больно, просила помочь мне оторваться от него и сказать, что дело не в жене, а в том, что он меня не любит и никогда не любил, что это все для него ничего не значило, что это просто интрижка, что он никогда больше не вспомнит обо мне.

(Еще одни щипцы придумала. Снова стала его насиловать и вытягивать из него секс, обвиняя в злодействе)

Он прочел сообщение, но не ответил. Я написала еще раз «пожалуйста скажи это, мне так будет легче». Он написал, что между нами все кончено и ничего не могло быть, потому что он любит жену и никогда ее не оставит, чтобы я перестала ему писать, что он не будет отвечать, т.к. не хочет огорчать жену.

(Достала мужика окончательно, но нет, останавливаться она не собирается)

Я написала ему «ненавижу тебя». Он в ответ на это написал, что знать меня больше не хочет. Меня не отпускало, я рыдала и писала «ненавижу, ненавижу тебя», «будь проклят тот день, когда я познакомилась с тобой, будь проклято все что связано с тобой, ненавижу».

(Чтобы тянуть щипцами что-то, нужна хотя бы щель. Когда дверь наглухо закрыта, приходится биться головой, разбегаться и ударяться)

После чего он написал, что ему пришлось теперь все рассказать жене что между нами было, из-за того, что я пишу это. Что если я надеялась, что так столкну их лбами, то не получится, жена самое дорогое что у него есть, он любит только ее, а я тупая тварь. Когда я прочла это, то меня отпустило, слезы закончились, и я поняла, что это конец.

(Мудрая женщина, умеет себя успокоить. Слез нет, это самое главное. Хотя лучшее средство от слез – это гильотина)

Сегодня странные ощущения, меня не тянет думать о нем горячем, вспоминать то хорошее что было. Скорее небольшая фрустрация и апатия, но плакать по нему не хочется. Я не знаю, что это такое и очень боюсь, что это какая-то очередная корона, и потом меня накроет еще хуже от понимания того, что человек теперь меня ненавидит.

(Чтобы надеть корону, нужна хоть какая-то голова. А у этой теперь вместо головы – ошметки. Пока билась головой в закрытую дверь, ничего от себя не осталось)

Пока нет никакого желания идти с ним на контакт, наоборот, я ощущаю его как чужого, человека, который закрыт от меня, может быть презирает или ненавидит. Я стерла все переписки и фотографии, его номер телефона.

(Но даже поверх этой лужи все равно ветвится зеленый виноград. Это у нее нет желания идти на контакт. Она могла бы, но не хочет. Ощущает как чужого, хотя он-то ведет себя как родной)

Но откуда тогда эта легкость ? Эволюция, как мне себя вести сейчас, чтобы не вернуться мыслями к нему, не провалиться в яму и не начать страдать и липнуть к нему?

(Автор, а как вы можете “начать липнуть”? Ждать его около подъезда? Так он морду вам набьет. Вы просто понимаете, что пострадаете физически и вас удерживает это понимание. Чувства достоинства у вас нет, но остатки ума еще присутствуют. Вы ведь не психически больная. Вы дееспособны, вы вроде бы даже юрист. Должны понимать, что преследовать человека – противоправный поступок)

Буду благодарна, если мое письмо попадет на разбор.