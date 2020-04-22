Артист Албегов высказался о поведении жителей Владикавказа стихами осетинского поэта

22.04.2020, 19:48, Новости дня

Заслуженный артист республики Северная Осетия – Алания Алан Албегов высказался о сходе во Владикавказе в нарушение самоизоляции, процитировав текст осетинского поэта Косту Хетагурова об опасности толпы.

«Когда гремит на площадях «осанна» и, как волна, колышется толпа, ты ей не верь, – она непостоянна, капризна, зла, разнузданна, глупа», – процитировал Албегов в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Знал бы великий осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров, насколько злободневными кажутся его сроки сегодня. Коста посвятил свою жизнь служению народу. И хотел донести своим землякам простую истину: толпа затопчет всех – и правых, и виноватых. А ответственность за свою жизнь, свое здоровье и здоровье близких каждый будет нести самостоятельно, в одиночку», – отметил Албегов.

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«Когда гремит на площадях «осанна» и, как волна, колышется толпа, ты ей не верь,— она непостоянна, капризна, зла, разнузданна, глупа»…. Знал бы великий осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров, насколько злободневными кажутся его сроки сегодня. Коста посвятил свою жизнь служению народу. И хотел донести своим землякам простую истину: толпа затопчет всех – и правых, и виноватых. А ответственность за свою жизнь, свое здоровье и здоровье близких каждый будет нести самостоятельно, в одиночку. Участникам стихийного митинга во Владикавказе посвящается.

Публикация от НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ КАВКАЗА (@info_kavkaz) 22 Апр 2020 в 8:59 PDT

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сходе в Северной Осетии, где люди массово нарушили режим самоизоляции.

Отметим, что один из участников схода позже лично убедился, насколько тяжело приходится врачам, которые борются с коронавирусом.