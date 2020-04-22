 

Песков оценил планы Зеленского завершить конфликт в Донбассе

22.04.2020, 19:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, но нужно выполнить Минские договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, Зеленский пообещал, что до конца его президентского срока конфликт в Донбассе будет улажен. Однако ранее украинские власти готовили почву для отказа от Минских договоренностей.



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