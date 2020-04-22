Стало известно об операции ФСБ по задержанию экс-депутата Госдумы

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22.04.2020, 19:48, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержан бывший депутат Госдумы и местного Законодательного собрания Денис Волчек, его отправили в Москву сотрудники ФСБ, сообщают СМИ.

Утром в среду в загородный дом Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России, которые забрали его телефоны и компьютер и отвезли самого политика и бизнесмена в Москву. При этом столичные оперативники держали цель своего визита в секрете от всех, поставив в известность лишь высшее руководство регионального УФСБ, пишет «Фонтанка».

По данным издания, Волчека задержали по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы.

Волчек в 2001 году стал председателем Муниципальной палаты Санкт-Петербурга, считался одним из самых влиятельных людей города. В декабре 2002 года был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. В 2007 году стал депутатом Государственной думы, в 2011 году был переизбран.



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