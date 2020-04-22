Личное: Какие звуки ты издаёшь там, хомяк?

22.04.2020, 19:45, Разное

Вчера мне пришло письмо. С возмущением, что за ребятами и девчатами, которых отправили удалённо работать, следят:

«Елена, добрый день! Сейчас в период кризиса и коронавируса московские работодатели устанавливают сотрудникам софт для слежки даже на личные ноуты и телефоны, например, *** нас попросили и все оладухи устанавливают — боятся потерять работу и решение начальника не оспаривается.

Этот софт делает скрины экрана, скрины видеокамеры, записывает внешний звук и даже клавиатуру и мышку. Мы с подругой работаем на крупную компанию, нас попросили установить, это мера для карантина как типа руководство следит за эффективностью, но лучше бы чем-то другим занимались».



Вот точно на Мамбе сидит жирная. Фото: Соцсети

Эвона, как! Будущее наступило, откуда не ждали! Хомячок, хоть и сидит дома, но в танчики теперь хрен поиграешь!

А давайте разберёмся с этим нарушением прав и свобод?

Я искренне считаю, что все вы бездельники. Оттого и живём мы плохо, что никто нихрена ничего не делает! Всё, что средний условный бухгалтер в офисе успевает за месяц, можно сделать за два часа.

Почему я так считаю? Так я же вас слушаю — вы сами палитесь!

Вот типичный пример, который мне ставят в упрёк, и на чём базируются все «разоблачения» Лены Миро — ну, невозможно же из года в год писать по три хороших статьи в блог как по часам!

Серьёзно? Невозможно?

Нет, я понимаю тех бездельников, которые так считают. Я сама три года пила чай на комбинате и нихрена не делала. Взять любого журналиста из газеты или журнала — пару статей в месяц, как гнойный чирей, из себя выдавит, а потом — всё, кирдык, устал, говорит!

Их пять лет на журфаке учили, чтобы они ПИСАЛИ! Гении пера, мать их — раз в месяц пишут! Да любая анонимная школота из Телеграма, не испорченная ещё всеобщим бездельем, выдаёт в сотни раз больше качественного контента, чем эти все заслуженные гении журналистики!

И так у нас — во всём и везде. Не только в бухгалтерии или в редакциях. Всюду сидят и разбирают пасьянс Косынка, вместо того, чтобы взять бы и поработать!

Вот сейчас за хомяками решили приглядывать. Что он там восемь часов в день делает — мнёт вялую жопу своей хомячихи или чего?

Понятно, что на «удалёнке» многие решили расслабиться — вместо работы чесать яйца и готовить рыбу под шубой!

Я вам так скажу: если шпионская программа записывает звук клавиатур, клики мышек и крики ваших детей с супругами, то это очень правильно и хорошо!

Может быть, хоть под таким контролем вы начнёте работать, а не возмущаться, как это я успеваю писать по три статьи в день!

Бездельники. Вот реально — ещё возмущаются, что за ними следят! Да я бы вообще вас порола розгами.

Или что, считаете себя трудоголиками, бездельники?! Не нужно за вами следить и пороть вас?