Жизненно важные препараты российского производства могут исчезнуть с прилавков

22.04.2020, 19:40, Разное

Крупнейшие производители лекарств в РФ могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) из-за нерентабельности на фоне девальвации рубля и подорожания импорта. Как сообщает «Коммерсант», участники рынка уже предупредили Минпромторг о том, что могут отказаться от производства 50 востребованных препаратов, среди которых парацетомол, димедрол и ибупрофен. Письмо с предупреждением направили ведомству семь фармацевтических компаний, в том числе «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также один из крупнейших игроков рынка «Фармстандарт».

В своем обращении Минпромторгу производители указали, что сегодня максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого «Биосинтезом», составляет 10,1 руб. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 руб. Цена упаковки из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 мг не должна превышать 12,05 руб., тогда как производство обходится сейчас «Биосинтезу» в 17,21 руб. Сложная ситуация в фармацевтической отрасли усугубляется увеличением спроса и стоимости импортных субстанций на фоне пандемии и девальвации рубля. В частности, цена субстанции ибупрофен увеличилась с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. Уже сейчас «Биосинтез» приостановил выпуск этих препаратов.

При этом цены на жизненно важные препараты были зарегистрированы в 2009 году, когда за основу брались средние значения, предоставляемые самими производителями по итогам прошлогодних продаж. Локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%.

После девальвации рубля в 2014 году некоторые препараты уже покинули российский рынок из-за нерентабельности обращения, отмечают фармпроизводители. Появилась реальная угроза, что это случится снова.

«Коммерсант» информирует также, что новая методика ценообразования жизненно важных препаратов, по которой их производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, принята в 2019 году. Она предполагала, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их стоимость в ряде других государств, а цена аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Этот подход устраивал игроков рынка, пока к нему не добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие, в результате чего производители вынуждены перерегистрировать цены на более низкие.