Плохо себя чувствую – Эдита Пьеха слегла с серьезной болезнью

22.04.2020, 19:38, Разное

Народная артистка призналась, что заболела. У Эдиты Пьехи температура. Она заверила, что находится на связи с врачами.

“Плохо себя чувствую, но коронавируса нет”, – приводит слова 82-летней исполнительницы газета “Петербургский дневник”. Известно, что еще в конце марта Эдита Пьеха уехала в загородный дом в деревню Северная Самарка под Санкт-Петербургом.

Все необходимое певице покупают помощники. Сама она из дома не выходит. Звезда заверила, что там ей хорошо. Она надеется, что эпидемия коронавируса ее не заденет, и просит Бога уберечь ее от этой заразы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT

Напомним, ранее дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки

и огромное количество туалетной бумаги. Звезда поступила так для того, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак, которым владеет.

Примечательно, что в марте покупка крупы и туалетной бумаги стала своеобразным трендом. В разгар эпидемии коронавируса в России люди спешили приобрести гречку и предметы первой необходимости, испугавшись, что продовольствия может не хватить.