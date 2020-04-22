Названа сумма дохода от демпфера при цене нефти в 20 долларов за баррель

22.04.2020, 19:30, Новости дня

Бюджет РФ получит 1 трлн рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива, если цена на нефть составит 20 долларов за баррель, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

«В 2018 году нами был выбран механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС независимо от того, какие цены были на мировых нефтяных рынках. Он действует на стоимость балансирующим образом, компенсируя из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах на нефть и, наоборот, гарантирующий наполнение бюджета при низких», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать, в том числе, ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета. Так, при цене в 20 долларов (за баррель, – прим. ВЗГЛЯД) на нефть поступления в бюджет от демпфера составят 1 триллион рублей (в 2020 году, – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках демпфирующего механизма по ценам на топливо нефтедобывающие компании перечислили в бюджет РФ 10,5 млрд рублей за март.