Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету ІІ с днем рождения

22.04.2020, 19:30, Разное

Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету ІІ с именинами. Королеве Великобритании исполнилось 94 года.

Из-за эпидемии коронавируса королева Великобритании оставила Лондон и осела в резиденции в Виндзоре. Также она решила впервые отменить парад в свою честь и отказалась от пышного празднования дня рождения. Все близкие монарха поздравили именинницу по видеосвязи.

Принц Гарри с женой и сыном живет в американском Лос-Анджелесе, и они не могли прилететь в Великобританию, чтобы лично поздравить королеву. Меган Маркл и придумала, как угодить известной родственнице и организовала онлайн-встречу с правнуком, чему венценосная особа очень обрадовалась.

Раньше королева приглашала Меган Маркл с правнуком в собственную резиденцию на летние каникулы, но вспышка коронавирусной инфекции помешала планам. Теперь не известно, когда родственники смогут увидеться. Принц Гарри с женой в Штатах дома не сидит. Они занимаются благотворительностью, раздают продукты нуждающимся и тем, кто на самоизоляции. Королевская семья в этот тяжелый период старается поддержать окружающих.