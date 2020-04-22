 

Число выздоровевших от коронавируса выросло в Италии

22.04.2020, 19:30, Новости дня

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2943 жителя Италии, что стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.

Общее число выздоровевших достигло 54 543. Накануне сообщалось о 2723 случаях выздоровления, передает РИА «Новости».

Ранее в Италии был зафиксирован рекордный показатель с начала эпидемии. Так, за сутки от коронавируса выздоровели 2 тыс. 723 пациента.

Тем временем, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Коронавирус не смог отменить католические службы в Вербное воскресенье

24.02 / Жительница Астрахани нарушила правила и завалила на бок маршрутку. Видео

14.02 / ABC News – эксперты опасаются, что без СНВ-III миру грозит новая гонка вооружений

16.02 / Газпром ответил американскому министру на слова о «Северном потоке – 2»

24.03 / Трамп заявил, что ограничения приведут к росту числа жертв коронавируса

08.04 / США вернули из-за рубежа почти 46 тысяч американцев

22.02 / “Вирусологи в спортивном снаряжении”. Данилов рассказал, что во время беспорядков в Новых Санжарах были подстрекатели

26.02 / Стефанчук анонсировал принятие в Украине ряда кодексов, в том числе медицинского и кодекса судоустройства

16.04 / Французский «Шарль де Голль» стал вторым «карантинным» авианосцем

10.04 / Глава Минпромторга прокомментировал скандальный поступок своего заместителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска