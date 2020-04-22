Число выздоровевших от коронавируса выросло в Италии

22.04.2020, 19:30, Новости дня

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2943 жителя Италии, что стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.

Общее число выздоровевших достигло 54 543. Накануне сообщалось о 2723 случаях выздоровления, передает РИА «Новости».

Ранее в Италии был зафиксирован рекордный показатель с начала эпидемии. Так, за сутки от коронавируса выздоровели 2 тыс. 723 пациента.

Тем временем, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах.