Apple выпустит новый бюджетный iMac с увеличенным экраном к концу года

22.04.2020, 19:30, Разное

Американская корпорация Apple планирует в 3-4 квартале нынешнего года выпустить в продажу бюджетный iMac новой генерации. Девайс, скорее всего, оснастят 23-дюймовым дисплеем.

Таким образом, устройство призвано заменить в линейке модификацию с 21,8-дюймовым экраном, а вот 27-дюймовая модель останется в строю, считают эксперты. Отметим, что младшие устройства iMac обновляются довольно редко: к примеру, там по-прежнему установлены слабые 2-ядерные процессоры Intel Core седьмого поколения и жесткие диски вместо твердотельных накопителей.

Впрочем, пока не известны особенности новой 23-дюймовой модели. Предполагается, что аппаратной основой гаджета станет процессор из линейки Comet Lake. В планах «яблочной» компании также выпуск на смену обычного iPad или iPad Air недорогого 11-дюймового iPad.