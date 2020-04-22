Внучка Грейс Келли Александра Ганноверская впервые дала интервью и снялась для обложки журнала

22.04.2020, 19:29, Разное

“До сих пор стараюсь скрывать свою жизнь от других, но из маленькой девочки я давно превратилась в девушку”, – говорит Александра Ганноверская в своем первом интервью, которое на эксклюзиве дала журналу TELVA. 20-летняя принцесса снялась для обложки издания, а также приняла участие в фотосессии, которая прошла в Париже незадолго до начала пандемии коронавируса.

Александра Ганноверская на обложке TELVAВ интервью Александра рассказала о своей любви к книгам Джерома Дэвида Сэлинджера (в частности, “Над пропастью во ржи”), творчеству Pink Floyd, лондонскому музею Victoria & Albert, спорту и моде.

О спорте:

Я выросла на коне и каталась на лыжах, но в десять лет впервые попробовала себя в фигурном катании. Несмотря на то что мне пришлось бросить катание за год до окончания школы (у меня было много занятий, и я готовилась к поступлению в университет), это останется ключевым аспектом моей жизни. Я восхищаюсь смешением художественной составляющей и спорта, которое присутствует в фигурном катании. Но большее удовольствие я получала от осознания того, что здесь ты всего добиваешься сам. В спорте не имеет значения, кто ты или откуда. Ты должен стараться, как и все остальные.

Об учебе:

Моя семья всегда была на высоте, и я понимала, что должна этому соответствовать. Учеба, чтение были на первом месте, я знала, что должна поступить в колледж. И я это сделала. Изучала политологию и философию в Нью-Йоркском университете.

Александра ГанноверскаяОб искусстве:

Моя любимая эпоха в музыке и моде – это 50-60 годы. Я даже хотела устроить тематическую вечеринку по мотивам фильма “Мечтатели”, но сумела вдохновить на это только свою лучшую подругу, которая без ума от кино… Свое будущее мне также хотелось бы связать с искусством или модой. Думаю, из меня вышел бы отличный стилист.

Об образе жизни:

Многие мечтают о глобальных изменениях, но, мне кажется, нужно начинать менять свою повседневную жизнь прямо сейчас. Мое поколение имеет доступ к информации, но меня немного беспокоит наша несогласованность: мы избавляемся от пластиковых трубочек, но пьем из пластиковых стаканчиков и покупаем “пластиковую” одежду. Я еще не совсем осознаю, что у меня есть голос, что я обладаю статусом принцессы и вправе поднимать эти проблемы. Я очень благодарна за свою привилегированность, но при этом хочу жить обычной жизнью.

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