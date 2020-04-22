Борьба с коронавирусом: карантин, тестирование и разработка вакцины

22.04.2020, 19:23, Новости дня

Премьер-министр Испании Педро Санчес наметил «горизонт деэскалации» карантинных мер на вторую половину мая.

Выступая в среду в парламенте, Санчес попросил продлить действующие меры до 9 мая, и подчеркнул, что, когда Испания начнет смягчать ограничения, этот процесс будет «медленным и постепенным».

Эксперты в области здравоохранения в последние дни призывают государства соблюдать осторожность при смягчении карантина, предостерегая, что чересчур поспешное снятие ограничений может спровоцировать новую волну заражений.

Испания входит в список стран, пострадавших от пандемии коронавируса сильнее всего: там зарегистрировано 208 000 подтвержденных случаев заражения и не менее 21 700 смертей.

Жесткий карантинный режим был введен в Испании в середине мая. Некоторым компаниям уже разрешили возобновить работу, а в воскресенье правительство под давлением критики со стороны общественности объявило, что дети младше 14 лет смогут выходить на прогулку.

В то время, как многие страны по всему миру тестируют программы для выявления случаев заражения и изоляции инфицированных и тех, кто с ними контактировал, есть опасения по поводу стран, где масштабные тестирования недоступны, а люди живут в тесных условиях, в том числе в лагерях беженцев. В среду агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило о первом подтвержденном случае заражения в лагере на востоке Ливана.

Как заявляет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), речь идет о палестинке из Сирии. Ее доставили в больницу в Бейруте. Агентство заверяет, что делает все необходимое, чтобы помочь ее семье самоизолироваться, и отправляет в лагерь команду экспертов для проведения анализов на коронавирус.

Также идут активные усилия по разработке вакцины от COVID-19, что позволит предотвратить масштабные вспышки заболевания в будущем.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд во вторник сказал газете Washington Post, что вторая волна заражений может оказаться еще серьезнее и оказать существенное давление на систему здравоохранения.

Ряд стран, в том числе США и Китай, уже проводят испытание вакцин, однако эксперты предупреждают, что в широкий доступ вакцина может поступить лишь к началу следующего года.

Британские ученые из Оксфордского университета начнут тестировать потенциальную вакцину на людях в четверг.