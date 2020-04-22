 

Борьба с коронавирусом: карантин, тестирование и разработка вакцины

22.04.2020, 19:23, Новости дня

Премьер-министр Испании Педро Санчес наметил «горизонт деэскалации» карантинных мер на вторую половину мая.

Выступая в среду в парламенте, Санчес попросил продлить действующие меры до 9 мая, и подчеркнул, что, когда Испания начнет смягчать ограничения, этот процесс будет «медленным и постепенным».

Эксперты в области здравоохранения в последние дни призывают государства соблюдать осторожность при смягчении карантина, предостерегая, что чересчур поспешное снятие ограничений может спровоцировать новую волну заражений.

Испания входит в список стран, пострадавших от пандемии коронавируса сильнее всего: там зарегистрировано 208 000 подтвержденных случаев заражения и не менее 21 700 смертей.

Жесткий карантинный режим был введен в Испании в середине мая. Некоторым компаниям уже разрешили возобновить работу, а в воскресенье правительство под давлением критики со стороны общественности объявило, что дети младше 14 лет смогут выходить на прогулку.

В то время, как многие страны по всему миру тестируют программы для выявления случаев заражения и изоляции инфицированных и тех, кто с ними контактировал, есть опасения по поводу стран, где масштабные тестирования недоступны, а люди живут в тесных условиях, в том числе в лагерях беженцев. В среду агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило о первом подтвержденном случае заражения в лагере на востоке Ливана.

Как заявляет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), речь идет о палестинке из Сирии. Ее доставили в больницу в Бейруте. Агентство заверяет, что делает все необходимое, чтобы помочь ее семье самоизолироваться, и отправляет в лагерь команду экспертов для проведения анализов на коронавирус.

Также идут активные усилия по разработке вакцины от COVID-19, что позволит предотвратить масштабные вспышки заболевания в будущем.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд во вторник сказал газете Washington Post, что вторая волна заражений может оказаться еще серьезнее и оказать существенное давление на систему здравоохранения.

Ряд стран, в том числе США и Китай, уже проводят испытание вакцин, однако эксперты предупреждают, что в широкий доступ вакцина может поступить лишь к началу следующего года.

Британские ученые из Оксфордского университета начнут тестировать потенциальную вакцину на людях в четверг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / США захотели отправить в Саудовскую Аравию представителя для стабилизации рынка нефти

06.02 / Убийство Шеремета. Следствие опровергло показания Кузьменко

11.03 / Недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Британии

24.03 / Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с COVID-19

09.03 / На юге Индии пытаются сдержать вспышку птичьего гриппа

04.02 / Мнения: Трансгендеры Древнего Рима

06.02 / Выручка Snap выросла, но аналитики надеялись на большее

22.03 / В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

14.03 / Фазель: итоговое решение IIHF по чемпионату мира будет в середине апреля

22.02 / Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о «растаскивании» РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска