Австралия призвала к независимому расследованию истоков пандемии коронавируса

22.04.2020, 19:23, Новости дня

Австралия стремится убедить другие страны поддержать проведение независимого международного расследования истоков пандемии коронавируса, однако Франция и Великобритания заявили, что сегодня необходимо бороться с вирусом, а не искать виновных.

Призывы Австралии расследовать причины возникновения и распространения вируса, в том числе реакцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызвали резкую критику со стороны Китая, который утверждает, что австралийский парламент подчиняется распоряжениям США.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон написал в «Твиттере», что провел «очень конструктивную» беседу с президентом США Дональдом Трампом, обсудив усилия двух стран по борьбе с COVID-19 и необходимость возобновить экономическую деятельность.

«Мы также поговорили о ВОЗ и о совместных усилиях по повышению прозрачности и эффективности международной реакции на пандемию», – написал он.

Белый дом выступает с резкой критикой в адрес Китая и ВОЗ и приостановил финансирование организации.

Как сообщают в пресс-службе Моррисона, он также побеседовал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о роли ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно заверял, что ведомство оценит свои действия в связи с пандемией по ее окончании и извлечет соответствующие уроки, как делается всегда после чрезвычайных ситуаций.

По словам французского источника, Макрон сказал Моррисону, что сейчас не время проводить расследование.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметил, что наступит момент, когда Великобритания изучит реакцию на кризис, однако сейчас министры сосредоточены на борьбе с пандемией.

Власти Германии подтверждают, что Меркель побеседовала с Моррисоном. В прошлую пятницу ее официальный представитель сказал: «Коронавирус первоначально появился в Китае. Китай сильно пострадал от вируса и приложил много усилий, чтобы противодействовать его распространению».