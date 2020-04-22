“Масок мы не носим”. В Новосибирской области ученики возвращаются в школы, потому что дома плохой интернет и нет компьютеров

22.04.2020, 19:23, Новости дня

Министерство просвещения России запустило спутниковый телеканал с уроками для старшеклассников. Пока в подавляющем большинстве российские ученики занимаются дистанционно, но в некоторых регионах школы возвращаются к обычной форме обучения.

В селе Новокремлевское Новосибирской области из 160 учеников на дистанционном обучении остались только шестеро. Их родители написали соответствующие заявления, так как считают возвращение детей в школу риском для здоровья. Остальные снова вернулись за парты.

“Маски мы не носим, так как в школе этого не нужно, а руки всегда обрабатываем”, – рассказывает одна из учениц.

Отдельной дисциплиной идут правила мытья рук и обработки дезинфицирующими средствами. Во время уроков учителя просят школьников соблюдать дистанцию.

“В классе мы стараемся рассадить детей таким образом, чтобы расстояние между ними было около метра”, – говорит директор школы села Новокремлевское Светлана Бобровицкая.

Вернуться к прежней форме обучения в этой школе решили из-за того, что полноценно внедрить дистанционную не смогли. “Не у всех детей есть компьютер. Это, конечно, вызывает трудности”, – продолжает Бобровицкая.

А в тех семьях, где есть компьютеры, столкнулись с другой проблемой – низким качеством интернет-соединения. “У нас связь очень плохая и прерывается постоянно. Поэтому мне нравится, когда дети ходят в школу. Им учитель объяснит, мне кажется, более доступно там”, – рассказывает жительница Новокремлевского Галина Лобанова.

Энтузиазма своих родителей не разделяет сын, Владимир Лобанов. “Больше всего мне нравилось на удаленке, потому что ты сделал уроки, а в школу не идешь. Я больше родителям помогал на удаленке”, – говорит он.

Новосибирские власти одобрили возобновление учебного процесса в селе. А управление Минобразования региона разработало ряд рекомендаций специально для педагогов и учеников в Новокремлевском, как не заразиться коронавирусом. Об улучшении качества интернета в селе пока ни слова.

Накануне количество зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 в Новосибирской области достигло 132, среди инфицированных есть дети.