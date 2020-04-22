 

Суд оштрафовал за неуважение к власти блогера, опубликовавшего карикатуру Елкина с Путиным

22.04.2020, 19:23, Новости дня

Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал Илью Юркова на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Причиной стала карикатура с Путиным, которую Юрков разместил в соцмедиа, постановление о штрафе содержится в картотеке суда.

Автором карикатуры является известный художник Сергей Елкин. На картинке изображен Владимир Путин, отбирающий аппарат ИВЛ у больного и перемещающий его в коробку с надписью “Помощь другу Дональду”. Изображение Юрков запостил у себя на странице в инстаграме.

“Юрков И.С. разместил на своей странице в социальных сетях публикацию с карикатурой президента РФ с надписью: “Извини, чувак, но это надо для пиара”, с хештегами #Путинвор, #Путинболтун, #ЕдинаяРоссиясдохла, #коронавирус, тем самым разместил сведения порочащие честь и достоинство президента”, – сказано в постановлении.

На судебном заседании Юрков не признал себя виновным, заявив, что карикатура никого не оскорбляет. Сам Сергей Елкин, автор изображения сказал: “Мне грустно от такого произвола властей. Карикатуры по своему предназначению могут и оскорбить, а публичный политик должен и обязан это терпеть. Такова мировая практика карикатуры в СМИ”. 

Карикатура с Путиным появилась после скандала с “гуманитарной помощью”, в том числе аппаратами ИВЛ которую российские власти несколько недель назад отправили в США.

В Кремле утверждали, что сделали это бесплатно, позже выяснилось, что за половину груза со средствами защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких США все-таки заплатили. Сразу после отправки груза в России также началась эпидемия коронавируса, и многие эксперты высказывали мысль, что отправленные в США аппараты ИВЛ могли бы пригодиться на родине. 

 



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