Стилист назвал главные изъяны новой прически Кадырова

22.04.2020, 19:16, Новости дня

Сейчас более модно отращивать волосы, нежели бриться налысо, поэтому вряд ли многие россияне действительно последуют примеру главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт моды, телерадиоведущий, стилист Владислав Лисовец.

Кадыров в своих социальных сетях выложил видео, где сообщил, что побрился налысо в связи с закрытием салонов красоты из-за распространения коронавируса нового типа. Также он призвал всех последовать своему примеру, а не просить местные власти открыть парикмахерские.

«Не думаю, что очень многие последуют такому способу привести себя в порядок. Дело в том, что, во-первых, у всех разная форма черепа, а во-вторых, я не думаю, что в РФ найдется большое количество фанатов именно такой стрижки, потому что мировая мода говорит о том, что сейчас в тренде отращивать волосы. Поэтому все, кто сейчас отрастят волосы и выйдут после самоизоляции с более длинными стрижками, будут казаться более модными», – говорит Лисовец.

Стилист также подчеркивает, что вариант стрижки, которую представил Кадыров, очень практичный, но не делает внешний вид мужчины, а уж тем более женщины, интеллигентным. Поэтому Лисовец не думает, это может стать какой-то «фишкой», так как стрижка уже ушла из моды. Последний раз она была распространена 3–4 года назад.

«Сейчас это делают те, у кого либо сдали нервы, потому что хочется уже освободиться от лишнего, либо те, кто хочет привлечь внимание», – подытожил Лисовец.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Лисовец рассказал, что не считает, что закрытие салонов красоты станет для россиян трагедией. Тем не менее, как только они снова откроются, все ринутся приводить себя в порядок.