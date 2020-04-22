 

Израиль ужесточит карантинные меры

22.04.2020, 19:16, Новости дня

В Израиле утвердили новые ограничения по празднованию на следующей неделе Дня независимости, Дня поминовения павших и первым дням мусульманского месяца Рамадан.

«В День независимости с 17.00 вторника, 28 апреля, и до 20.00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена», – сообщила пресс-служба правительства страны, передает РИА «Новости».

День независимости при этом можно праздновать только у себя дома. Покупка продуктов питания в этот день и накануне вечером не разрешена, людям разрешается выходить на короткое время, чтобы подышать воздухом, заняться спортом возле своих домов.

В День памяти павших воинов и жертв террора накануне Дня независимости вводится запрет на посещение кладбищ и памятных мемориалов. Посетить могилы можно с 22 апреля и до 16.00 27 апреля.

В первые дни Рамадана с 23 апреля по 3 мая в населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением с 18.00 до 3.00 будут закрыты магазины и предприятия за исключением аптек.

Напомним, президент Владимир Владимир Путин заявил о переносе парада Победы в Москве. Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман

14.04 / Свойства клеточной жизни были обнаружены у гигантских вирусов

06.02 / Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

14.03 / Саудовская Аравия вытеснила российскую нефть с рынка, украинскую Раду могут отправить на карантин

15.02 / США выделят $1 млрд странам Европы на энергобезопасность

02.02 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

16.03 / В РФ сделано 110 тыс. тестов на коронавирус

07.02 / Украина не пустила на гастроли Ливанова и Корикову

10.04 / Премьер-министр Италии поблагодарил Зеленского за гуманитарную помощь

09.04 / СТРАНА – украинцы проявляют чудеса смекалки для обхода карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска