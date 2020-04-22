Генпрокуратура признала американскую НКО Project Harmony нежелательной

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22.04.2020, 19:16, Новости дня

После проверки деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc Генпрокуратура признала ее нежелательной в России.

По мнению ведомства, деятельность Project Harmony, Inc (PH International), которая финансирует деятельность Центра развития социальных инициатив «Проектория», «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», передает «Интерфакс».

Информация об этом решении направлена в Минюст.

Проверку начали после изучения деятельности Центра «Проектория», который получал деньги из-за рубежа и при этом участвовал в политической деятельности, но не подал заявление на включение в список иноагентов.

В начале апреля Генпрокуратура также признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Джеймстаунский фонд».



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