“Не стало меньше чем за неделю”. В Черновицкой области от коронавируса умерли два брата, их отец и бабушка находятся в больнице

22.04.2020, 19:10, Новости дня

В Черновицкой области от коронавируса скончались двое братьев, сообщил 21 апреля в Facebook глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

“У них подтвердили наличие коронавирусной инфекции”, – сказал он.

По словам чиновника, братья обратились в больницу слишком поздно.

Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецький області [21.04.2020] На Буковині сьогодні, 21 квітня, офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом.Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1053 особи.Сьогодні відбулася онлайн-нарада, яку проводив із з головами обласних державних адміністрацій керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ішлося про ситуацію з поширенням коронавірусу та нагальні питання регіональної політики. Уже завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям. 21 квітня була ухвалена постанова головного санітарного лікаря України, в якій ідеться про заборону відвідування цвинтарів. Кладовища будуть відкриті лише для поховання померлих. На таких церемоніях зможуть бути не більше 10 осіб. Завтра, 22 квітня, відбудеться засідання Уряду. Очікується, що буде ухвалено рішення про продовження карантину до 12 травня. Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Teisipäev, 21. aprill 2020

Издание “Молодий буковинець” сообщило, что 20-летний Андрей Фрунза умер в больнице 19 апреля, его 24-летний брат Иван – 21 апреля. Также в больнице в тяжелом состоянии находятся их отец и бабушка.

Умершие жили в селе Иживцы Сторожинецкого района. Они скончались в Сторожинецкой центральной районной больнице.

По данным издания LMN, у обоих братьев была двухсторонняя пневмония. Вероятно, они заразились коронавирусом от старшего брата, 26-летнего Константина, который уже вылечился от инфекции.

“Это были такие ребята, что никто не может прийти в себя, не верится, что их не стало. Здоровые, молодые, сильные. Из порядочной, трудолюбивой, верующей семьи. Старший Иван заболел еще 10 апреля, младший – 17-го. Иван был в тяжелом состоянии, находился на ИВЛ. У Андрея болезнь как-то развилась еще интенсивнее, его не стало меньше чем за неделю”, – сказал председатель Чудейской территориальной общины Анатолий Пицул.

21 апреля братьев похоронили в родном селе. По данным издания “Молодий буковинець”, в последний путь их проводили мать, старший брат и несколько десятков односельчан, все придерживались социальной дистанции.

В комментарии “Фактам” Пицул рассказал, что мать – единственная в семье, у кого нет симптомов болезни. “Хотя она перенесла онкологическое заболевание и говорят, что люди с такими диагнозами в зоне риска. Но у нее нет никаких симптомов”, – сказал он.

Пицул уточнил, что семья Фрунза – очень уважаемая в селе.

“Несмотря на ситуацию с вирусом и карантином, люди не могли с ними не попрощаться. Поэтому приезжали на кладбище на своих машинах и, не выходя из автомобилей, провожали братьев в последний путь… Старший брат в одиночку занимался похоронами, сам привозил гробы со своими братьями… Мне не верится, что все это на самом деле происходит. Похоже на какой-то страшный сон, который не заканчивается”, – сказал он.

Похороны братьев. Фото: molbuk.ua

Черновицкая область – одна из самых пострадавших в Украине от коронавируса. Инфекция подтверждена у 1053 жителей региона, 31 человек умер.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,59 млн, из них более 179 тыс. умерли, а 696 тыс. выздоровели.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.