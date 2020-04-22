Если Венедиктова не покажет результат, у нас будет новый генпрокурор – Зеленский

22.04.2020, 19:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова будет уволена, если не покажет результат. Об этом он сказал в фильме “Год президента Зеленского”, который транслировался в прямом эфире телеканала “Украина 24”.

В частности, Зеленский заявил, что Руслан Рябошапка на посту генпрокурора продемонстрировал результат, но его было недостаточно.

“Поэтому мы взяли другого [генпрокурора], будем ждать результат. Если она [генпрокурор Ирина Венедиктова] не покажет результат, будет третий генеральный прокурор”, – отметил глава государства.

Венедиктова – первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины. Зеленский назначил ее на должность 17 марта, после того как ее кандидатуру поддержала Верховная Рада. Ее предшественник Руслан Рябошапка проработал генпрокурором около шести месяцев: с 29 августа 2019-го до 5 марта 2020-го, когда парламент выразил ему недоверие. Зеленский, выступая в парламенте, назвал Рябошапку хорошим специалистом, но, по мнению президента, он не показал результат.

За всю историю Украины Рябошапка стал всего вторым генпрокурором, которому выразили недоверие в парламенте, отмечает “Чесно”. Первым был Виктор Пшонка, за постановление об отставке которого в 2014 году Рада голосовала уже после его бегства в Россию.