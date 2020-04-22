 

“Ты быстрый человек, хочешь все поменять – но оно сразу не получается”. Вышел фильм о годовщине президентства Зеленского. Видео

22.04.2020, 19:10, Новости дня

В фильме президент высказал уверенность, что ему удастся за оставшиеся четыре года каденции перезагрузить Украину. “Некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь все поменять, всех сменить, заменить, всех победить, вот прямо так сразу всех – оно не сразу получается”, – признался Зеленский.

Он также высказал мнение, что необходимо изменить подход к медицинской реформе, выразил готовность продолжать обмен удерживаемыми лицами, предположил, что до конца его президентского срока будет завершена война на Донбассе, заявил, что количество правоохранительных органов в Украине стоит сократить до трех и т.д.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. В процентном соотношении за Зеленского проголосовало 73,22% пришедших на участки, за Петра Порошенко – 24,45%.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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