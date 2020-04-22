“Звонки родных – как письма на фронт”: медик рассказал о сложностях в лечении COVID-19

22.04.2020, 19:09, Разное

Отечественный анестезиолог-реаниматолог в интервью интернет-изданию “Новая газета” пояснил о том, как на практике проходит лечение больных COVID-19. По словам медика, в этом процессе важна не только лекарственная терапия, но и психологическая поддержка пациентов.

Работая в профильной клинике в Подмосковье, врачу пришлось изначально столкнуться с потребностью в настоящей самоотверженности. Связано это с тем, что медицинский персонал, занятый лечением пациентов, инфицированных коронавирусом, вынужден на продолжительное расставание с родными и близкими. Такая мера является необходимой, поскольку доктора и медсестры ежедневно находятся в непосредственном контакте с больными, рискуя заразиться сами. Таким образом, самозапрет в общении с родственниками обеспечивает их защиту от опасного вируса.

Специалист отметил, проводя основную часть рабочего времени в реанимационном отделении, он поневоле периодически сталкивается с летальными исходами. По его словам, к такой реальности сложно привыкнуть, однако работа медика подразумевает необходимость в стрессоустойчивости. Впрочем, несмотря на очень тяжелые, порой, условия работы, стимулом для полной самоотдачи врачей является здоровье вылеченных ими пациентов.

Говоря об особенностях лечения COVID-19, специалист отметил важную деталь – фактическое течение новой для медицины болезни зачастую намного опережает симптоматику. Это заставляет медиков предельно ответственно относиться к результатам оперативной аппаратной диагностики (например, компьютерной томографии), чтобы вовремя “пресечь” губительное действие коронавируса еще до появления ярко выраженных признаков сильного ухудшения состояния пациента.

Резюмируя свои откровения, анестезиолог особенно отметил важность максимальной сознательности всех граждан страны. По его словам, даже понимая высокую вероятность поражения вирусом SARS-CoV-2 в итоге очень большого количества людей, всем необходимо соблюдать карантинные меры, тем самым “растянув” продолжительность пандемии, ослабив таким образом нагрузку на клиники и медицинский персонал. Работников больниц, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, помогают пациентам победить тяжелую болезнь. “Мы все выкладываемся просто потому, что мы хотим сами, чтобы как можно скорее все это закончилось, и мы вернулись к нормальной жизни”, – подвел итог своему рассказу специалист.