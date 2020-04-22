Экс-муж Лолиты Милявской написал на нее заявление в полицию

22.04.2020, 19:09, Разное

В жизни известной исполнительницы Лолиты Милявской произошел новый поворот событий. На нее написал заявление в суд бывший супруг Дмитрий Иванов.

История расставания Лолиты Милявской и ее пятого мужа получилась такой же яркой, как и сам их любовный роман. Первоначально пара демонстрировала сильные чувства, не обращая внимание на разницу в возрасте, которая составляет 12 лет. Ныне экс-возлюбленные чаще встречаются на телевизионных передачах и в суде, постоянно стараясь обвинить друг друга в каких-то изъянах.

Недавно Лолита Милявская обвинила Дмитрия Петрова в некоторых действиях, подпадающих под уголовный кодекс. Известная отечественная певица заявила, что ее пятый супруг будто бы хранит и распространяет запрещенные препараты. Узнала она об этом якобы только после разлуки с мужчиной.

Дмитрий Иванов пришел в шок от этого и отправился в полицию, где написал заявление на исполнительницу. По словам фитнес-наставника, он и его представители выполнили адвокатский запрос на предоставление данных по поводу всех обращений Лолиты Милявской по этому факту. Помимо того, Иванов обратился для принятия процессуального решения из-за клеветы в его адрес. На данный шаг он был вынужден пойти в целях защиты собственного имени. Бывший супруг исполнительницы отметил, она травмирует его и негативно влияет своими действиями на психическое состояние дочери и матери.

Лолита Милявская состояла в браке с Дмитрием Ивановым на протяжении девяти лет, у них нет общих детей, и предварительно пара заключила брачный контракт. Звезда намерена признать их союз фиктивным для лишения экс-мужа гражданства Израиля, которое тот получил благодаря певице.