В Сети появился тест на знание фильма «Приключения Электроника»

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22.04.2020, 19:09, Разное

Сыгравшие основных персонажей в советском фильме «Приключения Электроника» братья Торсуевы 22 апреля отмечают 56-летие. По этому поводу в мировой Сети появился тест на знание этой легендарной кинокартины.
Пользователи интернета и любители «Приключений Электроника» получили возможность ответить на ряд вопросов, в качестве подсказки имея три варианта ответа. Данные задания касаются самых различных моментов, связанных с практически культовым проектом советской киноиндустрии. В частности, поклонникам необходимо вспомнить, где впервые профессор Громов заметил Сыроежкина, где впервые проявил себя Электроник, что он смог отремонтировал в магазине, и в какой спортивной дисциплине главный герой помог победить школе.

Юрий и Владимир Торсуевы стали популярными на всю огромную страну именно благодаря выходу на экраны «Приключений Электроника», хотя после того снялись еще в нескольких кинокартинах. В 1992 году вышел фильм «Русские братья», а потом еще ряд лент, но ни одна из них не стала такой востребованной, как «Электроник». Позже братья Торсуевы обучались в институте, занимались бизнесом, пытались записать альбом и выпустить клип, но, по собственным словам, их обманули продюсеры.



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