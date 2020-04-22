Минсельхоз исключил дефицит в торговле каких-либо групп продовольствия
22.04.2020, 19:08, Новости дня
Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
«Потребности РФ в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что период распространения коронавируса изменит рынок импортного продовольствия в России. Газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, рассказала, какие именно продуктовые товары могут подорожать в России.
Напомним, Минсельхоз заявлял об отсутствии дефицита продуктов, а также назвал условия остановки экспорта зерна.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет