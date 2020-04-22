 

Минсельхоз исключил дефицит в торговле каких-либо групп продовольствия

22.04.2020, 19:08, Новости дня

Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Потребности РФ в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что период распространения коронавируса изменит рынок импортного продовольствия в России. Газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, рассказала, какие именно продуктовые товары могут подорожать в России.

Напомним, Минсельхоз заявлял об отсутствии дефицита продуктов, а также назвал условия остановки экспорта зерна.



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