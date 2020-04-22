Помпео призвал СБ ООН проанализировать запуск Ираном спутника

22.04.2020, 19:08, Новости дня

США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Иран постоянно заявляет, что их ракетная программа не связана с военной сферой, что это лишь коммерческая составляющая. Сегодняшний запуск [военного спутника] подтверждает то, о чем мы долгое время говорили. КСИР запустил сегодня ракету, детали будут обсуждаться с Министерством обороны США», – сказал Помпео, передает ТАСС.

Он отметил, что каждая страна должна обратиться в СБ ООН, чтобы организация оценила, насколько этот запуск соответствует резолюции.

Зампред комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Пентагон не уверен, был ли запуск иранского спутника успешным.

«Мы следим за этим очень внимательно», – сказал он. Генерал добавил, что запуск является «еще одним примером враждебных действий со стороны Ирана».

«Мы только начали данный процесс (по определению успешности запуска – прим. ВЗГЛЯД). Предполагаю, что завтра (в четверг) в это же время, если я буду здесь выступать, то смогу сказать, что именно произошло, было ли это осуществлено успешно или нет. У меня просто пока нет этой информации», – заключил Хайтен.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что Иран якобы успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту.