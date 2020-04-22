Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин

22.04.2020, 19:08, Новости дня

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве, повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, пострадавших нет, информирует пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе зафиксировано 132 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего – в Восточном и Юго-Восточном административных округах. К счастью, пострадавших нет», – передает РИА «Новости» слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов. В Северо-Восточном административном округе сильным порывом ветра разрушило часть крыши.

«Городскими службами приняты меры по ликвидации этих последствий. Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники», – сообщил Бирюков.

Ранее ГУ МЧС по Москве сообщало об усилении ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в среду жителей столицы ожидает аномальный холод, который продлится до конца рабочей недели.