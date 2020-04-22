 

Семак: Кокорин – один из лучших в премьер-лиге, поэтому хочу видеть его в “Зените”

22.04.2020, 19:06, Новости дня

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак признался, что желает видеть в составе команды нападающего Александра Кокорина, выступающего за "Сочи" на правах аренды. Наставник сине-бело-голубых считает форварда одним из лучших в России.

"Мне бы очень хотелось, чтоб Кокорин выступал за "Зенит". Но сейчас у него аренда в "Сочи" и пока я не могу сказать, что будет дальше, — признался Семак во время прямой трансляции детского хосписа в Instagram. — Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин является одним из лучших футболистов российской премьер-лиги".

Напомним, что накануне сам Александр признался, что в "Зените" ему сообщили о том, что готовят для него контракт. Однако также игрок отметил, что ему нужны конкретные шаги от руководства клуба из Санкт-Петербурга.

С февраля 2020 года Кокорин выступает за "Сочи" в составе которого до паузы в чемпионате он успел сыграть четыре матча, забив в них три гола. В марте РПЛ признала его лучшим игроком месяца.



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