Армавиру присвоено звание “Город воинской доблести”

22.04.2020, 19:06, Новости дня

Армавиру присвоено почетное звание "Город воинской доблести". Три станицы — Шкуринская,, Кущевская и Канеловская получили статус "Рубеж воинской доблести".

Почетные звания были присвоены по инициативе краевого оргкомитета "Победа", и в соответствии с законом Краснодарского края о присвоении почетных званий населенным пунктам. Таким образом, сообщает ГТРК "Кубань", жители выражают признательность героям Великой Отечественной за мужество и стойкость. Эти герои должны являться примером для современного поколения.

Как подчеркнул спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко: "Приближается 75-я годовщина Великой Победы. По понятным причинам праздничные мероприятия мы будем проводить иначе, но в нашей памяти сохраняется подвиг советского народа в войне. И мы отмечаем памятными званиями места значимых боев на территории Краснодарского края. Здесь в наибольшей мере проявилась стойкость наших солдат, здесь происходили крупные сражения".

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ГТРК "Кубань"