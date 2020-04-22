Всемирно известная оперная дива из-за коронавируса лишилась голоса

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22.04.2020, 19:06, Новости дня

Год назад оперную диву Светлану Касьян Папа Римский Франциск наградил Рыцарским орденом святого Сильвестра. Она стала первой оперной певицей – дамой этого Ордена в истории Ватикана.

Но теперь ее волшебный голос поклонники могут никогда не услышать: месяц назад Светлана заразилась коронавирусом, и это сильно повлияло на голосовые связки.

В программе "Прямой эфир" певица, у которой было самое мощное дыхание в мире, рассказала, что не могла вдохнуть – "будто клапан закрыли", а давление упало до параметров 60 на 40.

Месяц она была в больнице и больше всего переживала за свою 5-летнюю дочку. В это время певицу поддерживали не только муж, близкие люди и поклонники. Папа Римский прислал Светлане письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Певица до сих пор кашляет, но уже пошла на поправку. Однако восстановится ли у нее голос? Какие прогнозы дают известные врачи в студии?

Об этом, а также о том, что об агрессивном коронавирусе предупреждали еще 17 лет назад, и других новостях, связанных с пандемией, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



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