Мнение: Армата в Сирии, антирекорд нефти и падение спроса на шоколад

22.04.2020, 19:02, Разное

1. Новейший российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» в последние несколько лет много критиковали: мол, проект не рабочий, танк реально не используется и не поставляется в войска. Но вот, внезапно, пришла новость о том, что российская армия испытала «Армату» в Сирии, где по-прежнему идёт война:

https://www.interfax.ru/world/704971

. Новейший российский танк на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы оппонента, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Танк новый и дорогой, и в ближайшее время его вряд ли будут производить тысячами (сейчас есть заказ 100+ танков). Возможности «Арматы» превышают реальные потребности российской армии, которая практически не участвует в наземных боевых действиях, а армиям наших союзников мы пока что этот супертанк не поставляем.

Тем не менее, теперь Т-14 был испытан в боевых условиях (либо максимально приближенных к боевым). Говорить о том, что это нерабочий проект, больше не приходится.

2. Удивительные новости приходят из США. Хранилища там переполнены, и трейдерам уже приходится доплачивать покупателям за то, чтобы они срочно забрали нефть. Цена техасской нефти WTI падала в моменте до минус 37 долларов за баррель, что стало историческим антирекордом:

https://lenta.ru/news/2020/04/20/upal/

Справедливости ради, ПОПС сделал своё чёрное дело: минуса проклёвываются сейчас по всему миру. Цена на российскую нефть URALS также уходила в отрицательную зону, хотя и не так глубоко – всего лишь до минус 2 долларов за баррель:

https://lenta.ru/news/2020/04/20/urals/

3. От кризиса страдают не только нефтяники, но и кондитеры. Хотя, казалось бы, на карантине самое время отъедаться, спрос на шоколад серьёзно упал:

https://lenta.ru/news/2020/04/16/cocoa/

Мировая индустрия шоколада столкнулась с серьезными проблемами — из-за коронавируса спрос на кондитерские изделия резко упал, что привело к трудностям на всех этапах производства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков и представителей отрасли.

В Европе, которая считается главным потребителем шоколада, переработка какао-бобов по итогам года может упасть на три процента. В Северной Америке опрошенные агентством аналитики ждут падения на 5,3 процента. Самый большой спад может быть в азиатском регионе, аналитики прогнозируют сокращение переработки какао-бобов на девять процентов.

Чем это можно объяснить? Люди отказываются от шоколада, чтобы не снижать свой иммунитет и лучше противостоять заражению? Или в условиях кризиса в первую очередь экономят на сладостях?