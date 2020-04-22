“У меня был секс втроем с женщинами”: Анна Седокова раскрыла пикантные подробности времен “ВИА Гры”

22.04.2020, 18:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова в Сети поделилась с поклонниками некоторыми откровенными подробностями личной жизни. В частности, знаменитость пояснила об интимных экспериментах в компании нескольких партнеров.

Свои откровения 37-летняя поп-звезда озвучила в рамках эфира нового собственного шоу “Квартира 69”, которое недавно стала записывать на канале YouTube. В нём артистка является ведущей, проводя беседы с разными медийными личностями. В частности, недавно её гостем стал известный рэп-исполнитель Kyivstoner. Общаясь с ним, Анна Седокова эпатировала публику, рассказав о том, что в её жизни был “секс втроем”, в котором, кроме неё, фигурировали двое партнеров. Впрочем, несмотря на наличие искренних чувств, она отметила, данный эксперимент оказался “ужасным”. Такое мнение у знаменитости сложилось потому, что в нем нелегко проявить достаточное внимание обоим партнерам, и это доставляет немалый дискомфорт.

Кроме того, такое проявление интимной близости Седокова назвала явлением “неправильным”. И все же, по её словам, любовные игры, но в исключительно женской компании, являются более приятным и “красивым” мероприятием. Исполнительница обмолвилась, такой опыт у неё тоже был, и произошло это во время её участия в “золотом составе” популярного гелз-бэнда “ВИА Гра”.