 

Будущие флагманы Xiaomi смогут распознавать отпечаток пальца в любом месте экрана

22.04.2020, 18:53, Разное

Будущие флагманы компании Xiaomi смогут распознавать отпечаток пальца владельца в любом месте рабочей области экрана. Об этом свидетельствует неподтверждённая информация из китайской социальной сети Weibo.
В настоящее время многие компании используют дактилоскопический датчик как стандартное дополнение даже в бюджетных версиях своих смартфонов. Некоторые корпорации встраивают его непосредственно в экран, что можно встретить на флагманских моделях, а другие используют Face ID. В любом случае разблокировка по отпечатку пальца сильно ограничена по области действия, но в Xiaomi, вероятнее всего, нашли выход. Инженеры китайской компании создают рабочий прототип будущего телефона, который существенно упростит разблокировку при помощи отпечатков. Владельцу достаточно будет приложить палец к любой области дисплея и дактилоскопический датчик сработает.

Пока не известно, является ли эта разработка просто демонстрацией возможностей Xiaomi, или же её действительно стоит ожидать в будущем на передовых моделях. Также неизвестно, как именно удалось настолько расширить область считывания датчика.



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