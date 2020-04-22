Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы
22.04.2020, 18:53, Новости дня
Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру.
Российские блогеры присоединились к флешмобу «Чистая голова! Стоп коронавирусу» в Instagram.
Так, Гусейн Гасанов присоединился к нему, поставив условие, что Кадыров найдет ему невесту, Субхан Мамедов, побрившись налысо, заявил, что у него появилось ощущение, будто он идет в армию, пишет «Лайф».
Блогер Артем Калайджян отметил, что вообще впервые принял какую-либо эстафету.
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Другие пользователи также стали выкладывать свои фото под тегами #ЧистаяГолова, #СтопКоронавирусу. Среди них чеченские чиновники, популярный исполнитель Тимати и другие.
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Одним из первых откликнулся друг Кадырова – председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился наголо после того, как его попросили открыть парикмахерские, и призвал мужчин последовать его примеру.
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