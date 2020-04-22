В Минздраве предложили продлить карантин на майские праздники

22.04.2020, 18:53, Разное

Введенные в пределах РФ ограничения, которые связаны с эпидемией коронавируса, необходимо продлить и на майские торжества. С таким заявлением выступил внештатный специалист Минздрава Николай Брико.

Работник ведомства привел в качестве примера иные государства, где присутствует вероятность сокращения количества зараженных коронавирусом нового типа людей, но меры по соблюдению правил карантина там не отменяют. Российский врач отметил при этом, что в настоящий момент еще рано говорить о пике заболеваемости опасной инфекцией в России.

Николай Брико отметил, что за последние несколько суток медики зафиксировали прирост в 10%, что меньше прежних показателей. Эксперт считает необходимым мониторить ситуацию еще на протяжении недели, чтобы сделать какие-либо заключения по поводу развития ситуации с пандемией Covid-19. Также Брико заявил, уровень смертности среди больных коронавирусом на территории РФ не превышает 0,8%, а в столице государства Москве показатели еще ниже, чем в целом по стране.