Прилепин: Поправки к Конституции не теряют свою актуальность во время пандемии

22.04.2020, 18:48, Новости дня

«Что, разве коронавирус изменил наше отношение к детям и пожилым людям? Снизил востребованность социальных гарантий? Конечно, нет». Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя выводы социологов о том, что COVID-19 не повлиял на желание россиян поддержать поправки к Конституции.

«Есть вещи, с которыми граждане РФ не собираются расставаться даже во времена, когда в стране распространяется болезнь, – сказал руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Добровольцы культуры», писатель и общественный деятель Захар Прилепин. – Речь об идее государственности, демографии, экономике. Это базовые вещи, которыми мы живем».

«Поэтому и поправки к Конституции актуальность свою не потеряли. Даже если, упаси Господи, нынешняя ситуация затянется еще на месяц, два или три, то не думаю, что это как-то повлияет на будущее голосование по Конституции. Мы остаемся гражданами своего государства, зависим от нашей экономики и социальной сферы в той же степени, как и прежде. И даже больше», – подчеркнул писатель. – «Социальные гарантии особенно востребованы населением».

Схожую точку зрения о том, почему поправки в Коституцию необходимы гражданам, высказала в беседе с газетой ВЗГЛЯД и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения РФ Елена Цунаева. «В изменениях к Основному закону упоминается сфера здравоохранения. Сейчас мы понимаем, как важно, чтобы медицина оставалась на высоте даже в трудное время. Медицина должна быть готова одновременно и отвечать на срочные эпидемические вызовы, и по-прежнему продолжать при этом научные исследования», – отметила она.

Для российского народа важен весь пакет «социальных» изменений в Конституцию, добавила Цунаева. «Президент озвучил беспрецедентные меры помощи людям из самых разных категорий, и правительство их поддержало. Для рядовых россиян особенно важны как раз те поправки, что гарантируют социальную защиту, в частности, индексацию пенсий, МРОТ и так далее», – отметила она.

Цунаева назвала еще одну причину, по которой среди россиян сохранился интерес к участию в голосовании – еще до введения особого санитарного режима в стране успела пройти большая разъяснительная кампания. «Мы каждый день не сталкиваемся с Конституцией. Важно было объяснить, каждому, какое значение имеет та или иная поправка. И рабочая группа по подготовке поправок, и наши активисты провели в этом смысле масштабную работу», – заключила Цунаева.

Например, в поправках идет речь о единстве публичной власти. «Может, этот пункт прописан сложным юридическим языком, не сразу понятным для многих граждан. Однако россияне в глубине души прекрасно осознают этот принцип: обещания государства на федеральном уровне в итоге должны системно реализовываться и на уровне муниципальных образований», – считает сопредседатель Центрального штаба.

В среду, напомним, ВЦИОМ сообщил о том, что две трети граждан намерены принять участие в голосовании по изменениям в Основной закон. 66% респондентов заявляют, что придут на участки, еще 15% не намерены участвовать в голосовании. Если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено изначально, прогнозируемая явка, по оценкам ВЦИОМ, составила бы 52-54%. При этом «за» проголосовали бы 67-68% участников, против – 27-30%, испортили бы бюллетень 3-5%.

Как известно, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за начавшегося распространения COVID-19. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.