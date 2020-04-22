Собянин заявил об управляемом характере распространении коронавируса в России

22.04.2020, 18:48, Новости дня

Распространение коронавируса в РФ носит «управляемый характер», сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.

«Я бы обратил на другое внимание: динамика сглаженная, но динамика есть. Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», – сказал Собянин на заседании президиума координационного совета, передает РИА «Новости».

Он добавил, что наблюдается прирост не только инфицированных коронавирусом, но и больных пневмонией.

Мэр обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о проведении анализа ситуации с развитием коронавируса на две-три недели вперед.

«На примере Москвы скажу, что по тем минимальным значениям, которые до нас были доведены, мы должны были развернуть 12 тыс. коек. На сегодняшний день развернуто 16 тыс., на следующий понедельник – 20 (тыс.) коек будет. Мы могли уже на этой неделе разворачивать их, но с учетом динамики заболеваемости мы отложили до понедельника… Это будет уже удвоение к той норме, которую мы для себя наметили. Мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью, понадобятся все 30 (тыс.) – это то, что мы максимально можем аккумулировать на территории города. Это при том, что даже если сохранятся такие темпы, они не критичные, на первый взгляд, но тем не менее есть», – сказал мэр.

Он добавил, что все больше и больше заполняется коечный фонд, за четверг заполнено уже 600 коек.

«Мы, надеясь на лучшее, все равно должны готовиться к худшему, как мы, собственно, и принимали в свое время решение, Михаил Владимирович (Мишустин), по вашему поручению, когда выпустили распоряжение по минимальному объему коечного фонда по каждому субъекту, и стандарт обеспеченности. Я бы обратил внимание, что там было требование и слова «минимальное значение». Это не оптимальное и не максимальное, это минимальное значение для того, чтобы хотя бы эту работу начать активно разворачивать. Под это минимальное значение и было и финансирование субъектам РФ. Мы видим неоднородность развития ситуации, и по ряду регионов, скорее всего, это минимальное значение необходимо пересмотреть, подстраховаться, что очень важно», – сказал Собянин.

В ходе совещания Собянин также предупредил, что коечный фонд в стране может заполниться за две-три недели, и предложил распространить опыт Москвы с пропусками на остальные регионы.