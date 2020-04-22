Японские власти раздали жителям страны маски с насекомыми и плесенью

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22.04.2020, 18:48, Новости дня

Жители Японии сообщили, что в масках, которые раздало им правительство, есть плесень, насекомые и грязь, пишут СМИ.

Японцы сообщили в соцсетях, что в полученных от властей масках они нашли грязь и даже каким-то образом застрявших там насекомых, пишет Reuters.

Минздрав Японии подтвердил, что передал почти 30 млн масок медучреждениям, медработникам, школам и беременным женщинам. В ведомство поступило 1,9 тыс. жалоб на загрязненные маски, большая часть бракованной продукции была отослана беременным.

«Мы запросили у производителей разъяснений, как возникли эти дефекты, и запросили о сотрудничестве в замене дефектных изделий», – сказал представитель министерства.

Ранее Роскачество дало рекомендации, как определить уровень защиты медицинской маски по ее маркировке. В ведомстве пояснили, что широко представленные на различных интернет-площадках маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают.



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