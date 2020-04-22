 

Мнение: Сводный каталог информационных ресурсов для публикации материалов 83-го центра ИПСО ВСУ

22.04.2020, 18:44, Разное

На АСД продолжают публиковать внутренние документы украинских ИПСОшников.
Сегодня вышла свежая порция деанона "дочерей офицеров", у которых "не все так однозначно" в Одессе в здании главного штаба Оперативного Командования "Юг".

Сотрудники 83-го Центра ИПСО публикуются от имени «недовольных жителей ДНР»

Представляем вашему вниманию еще один примечательный внутренний документ 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ.
В нем представлены списки аккаунтов для публикации военнослужащими 83-го Центра ИПСО на украинских и российских ресурсах. Можно отметить, что помимо «нейтральных новостных публикаций» или же «антироссийских публикаций», сотрудники центра занимаются и публикацией «антиукраинских материалов» для манипулирования информационной повесткой.
Также можно отметить, что сотрудники 83-го Центра ИПСО публикуют материалы от имени «недовольных жителей ДНР». То есть, выступают в роли тех самых классических «дочерей офицеров», у которых «не все так однозначно».
Кроме того, представлен список российских ресурсов, где можно предлагать свои статьи на публикацию и которые рассматриваются 83-м Центром ИПСО как источники вброса и легализации информации или дезинформации производимой центром. Владельцам указанных ресурсов на заметку.

Редакция ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/akkaunty-docherey-ofitserov-sso-vsu/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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