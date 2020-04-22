«Шоколадница» планирует продавать свои продукты в обычных магазинах

22.04.2020, 18:30, Новости дня

Известная сеть кофеен «Шоколадница» рассчитывает выжить в условиях угрозы COVID-19 за счет старта продаж своей продукции в обычных продуктовых супермаркетах, рассказал гендиректор группы компаний Олег Подгорный. Закрыв большую часть своих кофеен, компании удается сохранить сотрудников и платить им хотя бы минимальную зарплату благодаря беспроцентному кредиту.

Группа компаний «Шоколадница» из-за ограничительных мер закрыла большую часть кофеен: работает только 60 кофеен из 300, и только на доставку и самовывоз, офис на 95% находится на удаленке, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный. Конечно, выручка резко сократилась и составляет 8% от стандартной, добавил он.

По его словам, сейчас компания ведет переговоры с продовольственным ритейлом о продаже своей продукции в их сетях. «У нас падение началось за пару недель до карантина, мы сразу начали переводить людей на удаленку, отказываться от аутсорсинга, фокусироваться на доставке, запустили продажу кулинарии», – рассказывает Подгорный.

Компания решила воспользоваться возможностью получить зарплатный беспроцентный кредит. Это одна из принятых мер поддержки правительство и Банком РФ в условиях карантина. Сначала зарплатный кредит пообещали малому и микробизнесу, однако потом решили расширить также на средний и крупный бизнес.

Согласно постановлению правительства, такой кредит может взаять до 1 октября сроком до 12 месяцев. Первые шесть месяцев ставка по кредиту составит 0%, позже возрастет до 4%.

«Написали запросы по всем компаниям во все банки, с которыми сотрудничаем. На данный момент откликнулся только ВТБ. Пока удалось получить кредит только по одной из наших компаний. За выходные согласовали все документы и уже в понедельник люди получили деньги. Это важно, потому что сейчас тяжело не только компаниям, но и людям, которые в них работают. Мы хотим максимально сохранить команду», – говорит Подгорный. Сумма кредита – 300 млн рублей, включая налоги.

«Увольнять мы сейчас не можем. Но есть те, кто уходит сам, и без кредита мы бы даже рассчитать их не смогли, а остающимся в компании выплатим за март в течении нескольких недель, думаю до конца мая, по мере поступления выручки от продаж на доставку», – продолжает гендиректор сети кофеен.

По его словам, зарплатный кредит выдается из расчета выплаты МРОТ каждому сотруднику раз в месяц сроком на шесть месяцев. Воспользоваться этими деньгами кроме как на выплату зарплат бизнес не может.

«Банк сам перечисляет деньги на карты сотрудников, даже в другие банки, мы на своих счетах их даже не видим. Так что по-другому и не можем использовать»,

– говорит собеседник.

«Как отдавать кредит – вопрос риторический, – говорит Подгорный. – Однако мы верим в завтрашний день. «Шоколадница» – это не просто название, это один из старейших брендов. Верим, что все же получим адекватную ситуации поддержку от государства и сами сделаем все возможное и невозможное для восстановления».

По данным на 22 апреля, уже около 4 млрд рублей беспроцентных кредитов выдано представителям малого бизнеса на поддержку занятости, сообщила пресс-служба Минэкономики. Всего от предпринимателей поступило 1,8 тыс. заявок на такие кредиты. Кредиты выдают 17 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанки и другие. От банков правительству уже поступило 36 заявок на выдаче зарплатных кредитов на 27 млрд рублей. И заявки продолжают поступать.