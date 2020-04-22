Эксперты: “Попытки политиков из США подать в суд на Китай из-за коронавируса сравнимы с “холодной войной”

22.04.2020, 18:30, Разное

Эксперты проанализировали ситуацию, в которой оказался Китай. Некоторые политики и правозащитники подали в суд на азиатскую страну, и это сравнили с “холодной войной”.

Известно, генеральный прокурор штата Миссури подал иск к правительству КНР, обвинив руководство страны в сокрытии информации о COVID-19. По мнению представителя США, государство на протяжении нескольких месяцев не раскрывало информации об эпидемии, начавшейся в Ухане и, держа весь мир в неведении, спровоцировало бедствие мирового масштаба. Если бы лидеры других стран знали об угрозе, они бы предприняли своевременные меры, позволившие на порядок снизить число жертв. В то же время в правительстве Поднебесной наоборот стремились скрыть данную информацию, и преследовали медиков, рассказывающих о болезни.

Подал в суд и чиновник Эрик Шмитт. Он считает, что Китай скрыл факт того, что коронавирус может передаваться от человека человеку. При этом пока не известно, какие требования выдвигают граждане США против чужой страны. Эксперты же отмечают, обвинения в адрес КНР необоснованные. С таким же успехом их можно предъявить, например, Дональду Трампу, обвинив того в недостаточных мерах, приведших к смерти многих людей.

Политологи в подобных действиях видят попытку снять с себя всю ответственность, чтобы переложить на другого. Ранее любые проблемы на Западе связывали с действиями СССР, теперь же во всём виноват Китай, и это схоже с “холодной войной”. Между тем, маловероятно, что в мире будут солидарны с США. Европа не введёт санкции против азиатского государства, поскольку оно инвестирует в страны ЕС очень большие средства. В случае ухудшения политической обстановки в Пекине ответят выводом финансовых активов из экономики европейских государств.