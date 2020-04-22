Представитель Заворотнюк опровергла данные о ее диагнозе

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22.04.2020, 18:30, Новости дня

Официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что данные о диагнозе актрисы, опубликованные ранее, являются фейком.

Ранее появилась информация, что у Заворотнюк диагностирован глиобластома – опухоль мозга. При этом на опубликованном документе о якобы болезни актрисы нет номера, подписи главного врача, а гербовая печать размыта. Представитель Заворотнюк Марина Потапова сообщила «Московскому комсомольцу», что эта справка является фейком.

«Вы сами ответили на свой вопрос … конечно (фейк)», – сообщила она.

В «Центральной клинической больнице с поликлиникой» Управления делами президента, где якобы лечилась Заворотнюк, в свою очередь заявили, что актриса у них не наблюдалась.

«Если бы Заворотнюк находилась у нас в онкологическом отделении, да еще с 2019 года, то все бы об этом знали. У нас многие звезды лечатся, лежат в отдельном корпусе для «привилегированных», но все равно слухи распространяются. Но о Заворотнюк никто не знает и не слышал», – сказали в медучреждении.

Однако знакомые знаменитости утверждают, будто Заворотнюк лечилась не в головной клинике, а в филиале в Барвихе, поэтому информация о ее пребывании там не распространялась.

Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. 



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