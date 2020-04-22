 

Ольга Бузова рассказала, что в браке у нее не получилось родить ребенка

22.04.2020, 18:30, Разное

Ольга Бузова на карантине организовала прямые эфиры, где участвуют знаменитости. Подписчики с удовольствием смотрят рассказы звезд о себе. Так, ведущая в разговоре с Лерой Кудрявцевой поделилась самым сокровенным и сообщила, что в браке не смогла родить.
Во время прямого эфира Ольга Бузова спросила у Леры Кудрявцевой, как она решилась родить ребенка после 40 лет. Лера Кудрявцева призналась, она очень волновалась, и не было уверенности, что сможет насладиться материнством во второй раз. Однако желание родить малыша у телезвезды было очень сильным, хотя всегда присутствовал страх.

Ольга Бузова же в свою очередь откровенно призналась, она ни разу не была беременной, даже в браке с Дмитрием Тарасовым, и сообщила, что во время замужества не получилось беременеть из-за определенных причин. Также ведущая дополнила, сейчас имеет все для счастья ребенка. У него будет все необходимое, он получит лучшее образование. Также заявила, если чудо произойдет, то она обязательно будет рожать.

Лера Кудрявцева пожелала Ольге Бузовой скорее забеременеть, ведь сейчас у вокалистки личная жизнь наладилась. Она в отношениях с блогером Давидом Манукяном, который любит и заботится об исполнительнице.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Названы имена актрис, победивших в борьбе с раком молочной железы

09.04 / Обнародован эскиз смартфона LG за 650$

23.03 / Мнение: Мы здесь ни при чём

23.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 23.02.2020

09.03 / Мнение: Некрасиво. 8 марта Владимир Путин слил записку влюбленной девушки в прессу

04.03 / Прохор Шаляпин был обвинен в жестоком избиении бывшей любовницы

13.04 / Мнение: Коронавирус выводит из строя сильнейший флот мира

13.03 / В Samsung зарегистрировали новую марку дисплеев PIFF для смартфонов

02.02 / Космический детектор заработал после ремонта

31.03 / Мнение: Дедлайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска