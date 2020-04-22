Ольга Бузова рассказала, что в браке у нее не получилось родить ребенка

22.04.2020, 18:30, Разное

Ольга Бузова на карантине организовала прямые эфиры, где участвуют знаменитости. Подписчики с удовольствием смотрят рассказы звезд о себе. Так, ведущая в разговоре с Лерой Кудрявцевой поделилась самым сокровенным и сообщила, что в браке не смогла родить.

Во время прямого эфира Ольга Бузова спросила у Леры Кудрявцевой, как она решилась родить ребенка после 40 лет. Лера Кудрявцева призналась, она очень волновалась, и не было уверенности, что сможет насладиться материнством во второй раз. Однако желание родить малыша у телезвезды было очень сильным, хотя всегда присутствовал страх.

Ольга Бузова же в свою очередь откровенно призналась, она ни разу не была беременной, даже в браке с Дмитрием Тарасовым, и сообщила, что во время замужества не получилось беременеть из-за определенных причин. Также ведущая дополнила, сейчас имеет все для счастья ребенка. У него будет все необходимое, он получит лучшее образование. Также заявила, если чудо произойдет, то она обязательно будет рожать.

Лера Кудрявцева пожелала Ольге Бузовой скорее забеременеть, ведь сейчас у вокалистки личная жизнь наладилась. Она в отношениях с блогером Давидом Манукяном, который любит и заботится об исполнительнице.